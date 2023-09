Turn-Ass Dauser plant Karriere derzeit nur bis Olympia

Bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen will Dauser gemeinsam mit Andreas Toba (Hannover), Pascal Brendel (Wetzlar), Nils Dunkel (Halle/Saale) und Lucas Kochan (Cottbus) am Samstag im Team-Mehrkampf die Qualifikation für Paris sichern. Dafür ist mindestens Rang zwölf notwendig. Ob die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) dies erreicht, steht erst nach Abschluss der Ausscheidungen mit den letzten beiden Qualifikationsgruppen am Sonntagmittag fest.