Turn-Verbandschef Hölzl: „Finals“ sind Format mit Zukunft

Überdies übe das Event auch eine Anziehungskraft auf die Turn-Fans aus. „Es ist eine tolle Sache, dass wir für den Mehrkampf der Frauen über 2000 Karten verkauft haben“, sagte der DTB-Chef. Am ersten Tag der Einzelfinals am Samstag waren nach Verbandsangaben 2500 Zuschauer in der Arena.