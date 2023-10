Überraschung vor Darts-Gala: Mainzer Niko Springer kommt

Springer habe das Angebot zur Teilnahme vergangene Woche erhalten, am Abend selbst wartet ein „Special Walk-on“ auf ihn, wie er gegenüber diesem Medium verrät. Der Mainzer kann sich also auf ein Heimspiel freuen, das sehr gut besucht sein wird. Rund 1300 Karten seien bereits verkauft, wie Ott verrät, für Kurzentschlossene gibt es am Montag an der Halle 45 noch eine Abendkasse.