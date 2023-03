Und wieder nichts: Frodeno vor Comeback von Virus gestoppt

Nun steht für Frodeno Anfang Mai auf Ibiza bei den European Open (2/80/18) der nächste Rennversuch an, ehe er Anfang Juni beim Ironman in Hamburg über 3,86 Kilometer Schwimmen 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen starten will. Nach einem Rennen in den USA im August steht im September die Ironman-WM in Nizza an.