Unfall bei Ironman-EM: Nicht-Abbruch „der sicherste Weg“

Die Marke Ironman gehört der World Triathlon Corporation mit Sitz in den USA. Sie veranstaltet und vermarktet die Rennen über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen weltweit. Die Ironman Germany GmbH ist der deutsche Ableger der Organisation. Ihr Vertrag mit der Stadt Hamburg über einen jährlichen Ironman in der zweitgrößten deutschen Stadt läuft 2024 aus. Spekulationen über ein vorzeitiges Ende der Veranstaltung in Hamburg wies die Sprecherin aber zurück: „Im kommenden Jahr wird die Ironman European Championship Hamburg am 2. Juni 2024 stattfinden.“