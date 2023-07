Vertrauen entzogen: DVV-Spitze tritt zurück

Am vergangenen Wochenende hatten die Landesverbände und die Volleyball-Bundesliga dem Präsidium der Mitteilung zufolge bei einem Krisentreffen in Göttingen das Vertrauen entzogen. Der Konflikt im Verband schwelte seit Monaten. Zahlreiche Funktionäre gingen im Unfrieden. Besonders Hecht und die von ihm gestützte Frauendorf, die den DVV modernisieren sollte, waren umstritten. Im so wichtigen Jahr für die Olympia-Qualifikation war dies ein ständiger Unruheherd.