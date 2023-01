Viel Darts-Dominanz für wenige WM-Titel: Van Gerwen geknickt

Bei van Gerwen, der im Finale ungewöhnliche Schwächen zeigte, stehen den drei WM-Titeln inzwischen drei Niederlagen in Endspielen gegenüber. „Ich war nicht so drauf, wie ich wollte, aber das ist Teil des Spiels“, relativierte der Finalverlierer. Die vier vergangenen Titel gingen an den Schotten Peter Wright (2020, 2022), den Waliser Gerwyn Price (2021) und nun Smith. Van Gerwens Misere dauert dagegen an.