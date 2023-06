Volleyball-Teams wollen Unruhe ausblenden

Bei der Volleyball-Bundesliga (VBL) schaut man nicht ohne Sorge zum Verband. „Wir haben aufgrund der Entwicklungen in den letzten Wochen große Sorgen, dass es der DVV-Verbandsspitze gelingen wird, wieder Ruhe in den Verband zu bringen, die Landesverbände politisch zu einen und Gestaltungsmehrheiten für die Sachthemen zu erzielen“, sagt Geschäftsführer Daniel Sattler der dpa. Die Lage schade auch der Liga. VBL und Verband müssten in der Sache gemeinsam die Probleme lösen.