Volleyballer nach Arbeitssieg: „Brauchen solche Spiele“

Denn in den finalen beiden Vorrundenspielen warten nun die am stärksten eingeschätzten Gegner. Am Dienstag geht es gegen Serbien, am Mittwoch trifft die Auswahl auf Gastgeber Italien (beide 21.00 Uhr/Sportdeutschland.tv). Mit drei Siegen aus drei Spielen liegen die Volleyballer bislang voll im Soll. Die Pflichtaufgaben wurden erfüllt. Gegen den Weltranglisten-Neunten Serbien und Weltmeister Italien wird es erste deutliche Wegweiser geben, wohin die Reise der Deutschen bei diesem Turnier gehen kann.