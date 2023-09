Volleyballer verlieren knapp gegen Weltmeister Italien

Ancona (dpa) - . Die deutschen Volleyballer haben im letzten EM-Vorrundenspiel Welt- und Europameister Italien an den Rand einer Niederlage gebracht, mussten sich am Ende aber geschlagen geben. Gegen die Gastgeber, die schon als Gruppensieger feststanden, verlor die Mannschaft von Trainer Michal Winiarski am Mittwochabend in ausverkaufter Halle in Ancona 2:3 (22:25, 25:23, 22:25, 25:14, 12:15). Bereits vor der Partie stand fest, dass Deutschland die Gruppe A auf Rang drei abschließen würde. Im Achtelfinale trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes am Wochenende in Bari auf die Niederlande.