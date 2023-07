Volleyballer verlieren zum Abschluss gegen Frankreich

Von seinen insgesamt zwölf Spielen in der Volleyball Nations League, die an verschiedenen Austragungsorten über sechs Wochen abgehalten wird, gewann das deutsche Team dreimal und schloss die Vorrunde als Tabellenelfter ab. In den Partien werden Punkte für die Weltrangliste vergeben, die am Ende entscheidend für die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 sein können.