Volleyballerinnen in Olympia-Quali Außenseiter

Heynen hat auch in Bezug auf den Rest der Spielerinnen ein gutes Gefühl. „Wir trainieren klar besser als vor der EM“, sagte er über die Vorbereitung in Kienbaum. „Die Mannschaft ist mit dem Kopf besser dabei.“ Diesen Eindruck bestätigt Pogany. „Wir haben uns zusammengesetzt und Punkte besprochen, die wir verändern wollen“, sagte sie. „Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist ein neues Turnier.“ Im Training habe man sich wieder Selbstvertrauen erarbeitet. Vor allem das Spiel in Drucksituationen stand im Fokus, erklärte Heynen.