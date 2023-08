Volleyballerinnen müssen erste Niederlage schnell abhaken

Auch Kapitänin Lena Stigrot sprach klar aus, was nach dem so stark gespielten ersten Satz schiefging: „Dann haben die uns mal unser eigenes Gift probieren lassen und haben richtig gut Aufschlagdruck gemacht, was eigentlich immer unsere Stärke ist.“ Zum ersten Mal seit langer Zeit habe ihr Team ein „unheimliches Problem in der Annahme“ gehabt. Insbesondere die überragende Isabelle Haak machte den Deutschen das Leben schwer. „Dann wurden wir alle unsicher, auch unnötigerweise. Ich glaube, das ist ein guter Lernprozess.“