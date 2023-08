Volleyballerinnen zwischen Gänsehaut und Sorge um Orthmann

Doch am Ende schüttelten die Volleyballerinnen das ab. Auch den dritten Satz drehte das Team mit einer Aufholjagd. Das zeige, „dass wir mental tough sind. Dass wir auch da durchhalten, wo es mal schwierig ist“, so Stigrot. Dabei spielte auch das Publikum eine große Rolle. „Es war schon an Tag eins Gänsehaut“, sagte die 28-Jährige. Am Samstag geht es im Castello Düsseldorf gegen Aserbaidschan weiter.