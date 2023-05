Vor WM-Beginn: Roßkopf kritisiert Terminhatz im Tischtennis

An diesem Samstag beginnen in Südafrika die Weltmeisterschaften im Einzel, Doppel und Mixed. Im September folgt noch eine Team-Europameisterschaft in Schweden. Tischtennis-Profis sind das Jahr über als Mannschafts- und Individual-Spieler unterwegs. Neben den internationalen Meisterschaften sind Stars wie Ovtcharov und der in Durban verletzt fehlende Boll noch in der Bundesliga, im Europapokal und in der weltweiten Turnierserie World Table Tennis (WTT) gefordert.