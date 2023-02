Niklas Kaul gewinnt den Fairplay-Preis des deutschen Sports

Saulheim/Wiesbaden. Es war das spektakuläre Finale zweier Sporthelden, die sich gegenseitig was gönnen: Als der Saulheimer Niklas Kaul bei der Leichtathletik-Europameisterschaft 2022 seinem Schweizer Kontrahenten Simon Ehammer mit einem sagenhaften Lauf über 1500 Meter in letzter Sekunde den EM-Titel im Zehnkampf entriss, gratulierten sich beide Männer herzlich und schwärmen in den höchsten Tönen voneinander. Keine Spur von missgünstiger, neiderfüllter Konkurrenz, weil sich Rivalen das Schwarze unter dem Fingernagel nicht gönnen. Es geht auch anders im Sport. Völlig anders. Kaul und Ehammer verstehen sich, mögen sich – und zeigen das bei allem Ehrgeiz auch im Wettbewerb. Dafür gewinnen beide nun sogar einen gemeinsamen Titel.