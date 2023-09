Wehmut, Anspannung und Vorfreude: Frodenos „letzter Tanz“

Doch Gedanken an das Karriereende begleiten ihn in den Wochen und Tagen und sicher auch in den Minuten, bevor es an diesem Sonntag in der Früh an der Plage des Ponchettes in Nizza an der Côte d'Azur losgeht. „Es ist in der Tat ein Spagat aus Wehmut und Anspannung vor dem letzten großen Tanz“, erzählte er. Emotional sei es derzeit ein ewiges Auf und Ab. „Da kann ab und zu schonmal eine Träne nahe sein, wenn eine Einheit, die ich hundertmal gemacht habe, plötzlich die letzte war.“