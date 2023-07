Wellbrock scheitert erneut: Gefühl „ein bisschen surreal“

Dass der mentale Druck ein Grund für seine Leistung war, glaubt er eher nicht. „Das, was hier passiert, ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe, was ich liebe, wofür ich brenne“, sagte Wellbrock. „Natürlich ist der Druck irgendwo da. Das gehört dazu. Ich bin aber auch der Meinung, dass ich mit diesem Druck umgehen kann. Deswegen bin ich Wettkampfsportler, deswegen mache ich das so erfolgreich.“