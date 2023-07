Wellbrock „stolz“: WM-Mission mit Olympia-Flair

Auch ohne die 29-Jährige, die in Tokio Olympia-Bronze holte, fühlt er sich in Japan an die Sommerspiele erinnert. „Es fühlt sich alles wieder an wie 2021“, sagte er und lächelte. „Die Form stimmt auch. Deswegen ist die Vorfreude auf das Wochenende mit dem Zehn-Kilometer-Rennen groß.“ Wenn es im ersten WM-Wettkampf wieder so läuft wie damals in Japan über diese Strecke, wäre es für Wellbrock perfekt: Am 5. August 2021 wurde er in Tokio Freiwasser-Olympiasieger.