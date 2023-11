Wie luzides Träumen Sportler unterstützen kann

Wann sind Sie zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen, und was hat Sie so fasziniert, dass Sie nun in diesem Gebiet forschen?

Ich hatte als Student das Buch „Hellwach im Traum“ (englisch „Lucid Dreaming“) des US-amerikanischen Forscher Stephen LaBerge in die Hand bekommen und habe es erst mal in die Esoterik-Ecke abgeschoben. Dann gab es aber Anleitungen, wie man das lernen kann. Ich habe es schließlich doch ausprobiert, bis es irgendwann einmal geklappt hat. Mit der eigenen Erfahrung dachte ich: Wow, das ist jetzt wirklich cool! Ich bin jetzt gerade ich, aber nur in meinem Traum, und das regt ganz viele Ideen an und macht Lust, weiter zu forschen. Dann habe ich versucht, es mit dem Thema meines Studiums zu verbinden und der Frage, ob man im Klartraum auch Bewegungen lernen kann.