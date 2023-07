Wieder fünf Medaillen möglich? Wellbrock über WM-Starts

Fukuoka (dpa) - . Olympiasieger Florian Wellbrock hat einen Start in der Freiwasserstaffel bei der Schwimm-WM in Fukuoka offen gelassen. „Wir planen jetzt erst mal mit vier Starts, also die Einzelrennen über die fünf und zehn Kilometer im Freiwasser sowie die 800 und 1500 Meter im Becken“, sagte der Langstreckenspezialist der Deutschen Presse-Agentur.