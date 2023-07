Wieder Gold-Comeback für Wellbrock?

Erstens: Wellbrock kennt die Situation. Bei der WM 2019 war ihm ähnliches passiert. Damals folgte nach dem Vorlauf-Aus ein grandioses-Comeback inklusive Gold auf der längsten Beckendistanz. „Jeder weiß, wie es 2019 ablief. Das will ich gar nicht beschreien, aber wenn es nur in die Richtung geht, das wäre schon toll“, sagte Kumpel Märtens. „Ich traue ihm noch sehr viel zu. Das weiß er auch.“ Der 21-Jährige, der Bronze über 400 Meter Freistil gewann, will ebenfalls um Edelmetall kämpfen. Er und Wellbrock trainierten vormittags in der Marine Messe, nachmittags hatten sie frei.