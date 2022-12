Wilde Weihnachts-Reiserei: Clemens' Fest im Flieger

Der 26 Jahre alte Schindler glaubt, dass das auch am großen Druck von außen liegt. „Es ist von der Psyche her gar nicht so einfach, wenn man gefeiert wird, als wäre man der Größte, obwohl man im Darts noch einige Schritte nach oben braucht“, sagte Schindler der Deutschen Presse-Agentur. Einige große Schritte sind in den nächsten Tagen in London möglich.