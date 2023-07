WM in Fukouka: „Wir sind Wasserspringer, keine Richter“

Auch im Fall Buschkow hofft der Verband auf einen Vergleich. Das zumindest sagte DSV-Vizepräsident Wolfgang Rupieper bei den deutschen Schwimmmeisterschaften am vergangenen Wochenende dem ARD-Hörfunk. Der Verband hatte sich vom langjährigen Bundestrainer Buschkow getrennt, weil dieser - damals noch in anderer Funktion - angeblich von den Vergehen an Hempel gewusst, dies aber verschwiegen haben soll. Buschkow bestreitet dies.