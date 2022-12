WM in unruhigen Zeiten: Elendt als Schwimm-Hoffnung

Was es bedeutet, mit im internationalen Vergleich kleinem Etat zu arbeiten, merkte Hansmann zuletzt bei der Suche nach einem Bundestrainer für den seit Jahren verbesserungswürdigen Kurzstreckenbereich. Weil er auch aus finanziellen Gründen keinen geeigneten internationalen Experten von einem Wechsel nach Deutschland überzeugen konnte, soll nun eine Arbeitsgruppe aus DSV-Trainern eine Strategie für die kurzen und mittleren Strecken mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris 2024 entwickeln. Zudem will der Verband Anfang des kommenden Jahres die vakante Stelle des Chefbundestrainers neu ausschreiben. Zur Kurzbahn-WM, bei der an diesem Dienstag die ersten Medaillen vergeben werden, ist das deutsche Team ohne Bundestrainer gereist.