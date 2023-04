WM-Quali perfekt: Turnerinnen EM-Neunte im Team

Gemeinsam mit Sarah Voss (Köln), Lea Quaas (Chemnitz) und Anna-Lena König (Karlsruhe) belegten sie mit 152,096 Punkten Platz neun und qualifizierten sich für die Weltmeisterschaften im Herbst in Antwerpen. Dort werden die Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben. Doch während die Stuttgarterin Seitz an ihrem Paradegerät Stufenbarren nach einem glänzenden Vortrag am Samstag ihren Titel verteidigen kann, verpasste die Chemnitzerin Malewski mit einer wackeligen Übung das Finale an ihrem Erfolgsgerät Schwebebalken.