Wochenendtipps: Alle Highlights des Mainzer Sports

Zwei Spiele mit großer Bedeutung – das gibt’s noch einmal am Bruchwegstadion. Am Samstag starten die 05er um 15.30 Uhr mit dem Abschiedsspiel der Südtribüne gegen den MSV Duisburg. Am Sonntag legen dann die 05erinnen bei der Heimspielpremiere in Rot und Weiß gegen Jahn Calden nach. Ab 15 Uhr geht’s um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals.