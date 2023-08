Wochenendtipps: Was Mainzer Sportfans nicht verpassen dürfen

Gibt es doch noch Baseball-Europapokal in Mainz? Nachdem die Mainz Athletics in den Play-offs um die Deutsche Meisterschaft im Viertelfinale rausflogen, winkt noch eine Chance aufs internationale Geschäft im Pokal. Dieser startet am Wochenende mit Heimspielen im Ballpark am Hartmühlenweg. Das erste Spiel gegen die Haar Disciples steigt an diesem Samstag um 18 Uhr im Mainzer Ballpark, das zweite Aufeinandertreffen am gleichen Ort tags darauf um 12 Uhr, ein mögliches drittes Duell würde im Anschluss gegen 15.30 Uhr gespielt.