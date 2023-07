Zeidler triumphiert - Dämpfer für Ruder-Achter

Neben den beiden Skiffs und dem Achter war der DRV nur noch mit dem Frauen- und Männer-Doppelvierer in den Endläufen vertreten. Beide Teams konnten jedoch nicht in den Kampf um Medaillen eingreifen. Die durchwachsene Gesamtbilanz macht nur bedingt Mut für die WM in Belgrad, bei der die meisten Startplätze für die Olympischen Spiele in Paris vergeben werden.