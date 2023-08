Zeidler vor Ruder-WM selbstbewusst: „Schwer zu schlagen“

Im Kampf um die Olympia-Tickets ist auch der Deutschland-Achter mächtig gefordert. Nur die besten fünf Großboote der WM sind in Paris sicher dabei. Die restlichen Teams müssen in die Nachqualifikation im kommenden Jahr. Achter-Schlagmann Mattes Schönherr ist zuversichtlich, dass das einstige DRV-Paradeboot in Belgrad besser abschneidet als bei der WM vor knapp einem Jahr in Tschechien mit Rang sieben. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst und wollen diesen Schritt gehen. Wir können das schaffen.“