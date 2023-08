Zur Gymnastik-Königin gereift: Varfolomeevs WM-Erfolg

Dank einer tadellosen Darbietung mit dem Ball hat die gebürtige Russin sich in Valencia zur Königin in der Rhythmischen Sportgymnastik gekrönt. Die Ausnahmeathletin aus Schmiden gewann nach viermal Gold in den Einzel-Entscheidungen bei den Weltmeisterschaften auch den prestigeträchtigen Titel im Mehrkampf und gilt nun als Favoritin für den Olympiasieg im kommenden Jahr in Paris. „Mit fünf Goldmedaillen habe ich niemals gerechnet, und der Mehrkampftitel bedeutet mir alles. Darum geht es auch bei den Olympischen Spielen“, sagte Varfolomeev nach ihrem historischen Erfolg.