Zwei Hockey-Trainer, eine Richtung: Mitbestimmung für Erfolg

Düsseldorf (dpa) - . Nach den letzten Pflichtspielen in der ProLeague fiebern die deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Heim-EM in Mönchengladbach entgegen. „Alles, was wir machen, ist auf eine erfolgreiche Europameisterschaft ausgerichtet“, sagte Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg der Deutschen Presse-Agentur.