Jonas Rutsch startet angriffslustig in die Saison

Der Saisoneinstieg sei recht chaotisch verlaufen bezüglich Streckenführung und -sicherung. "Wenn du da auf der falschen Seite in den Kreisel gefahren bist, hast du schon mal 50 Positionen verloren", berichtet Rutsch von der Rundfahrt in den französischen Seealpen, durch die er bald schon wieder fahren wird. Sein von EF Education Nippo in EF Coaching umbenanntes Team hat ihn für die Fernfahrt Paris-Nizza (6. bis 13. März) nominiert. Der Startort ist wiederum der wichtigste Zielort, den er im Sommer anvisiert. "An meinem Rennkalender sollte sich im Vergleich zur Vorsaison nur wenig ändern", sagt der Erbacher selbstbewusst. Was bedeuten würde, dass er wieder im Aufgebot für die Tour de France stehen würde, die am 1. Juli in Kopenhagen startet. "Der Prozess muss weiterlaufen. Ich fühle mich bereit, weitere Schritte gehen zu können." Als starker Helfer, aber auch als ein Mann, der selbst Akzente im Renngeschehen setzen kann. Beides hatte Rutsch schon bei seiner Tour-Premiere im Vorjahr gezeigt.