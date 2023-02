Bad Nauheims Trainer Harry Lange: „Was wir bieten, ist attraktiv“

Harry, Sie haben Ihren Vertrag als Trainer des EC Bad Nauheim verlängert. Nehmen Sie uns mit und erzählen Sie uns bitte von Ihren Beweggründen … Ich bin inzwischen seit zehn Jahren beim EC und spüre, dass sich hier einiges bewegt, sportlich wie wirtschaftlich. Die Zahl der Gesellschafter steigt, sie sind begeistert von unserer Arbeit auf dem Eis und hinter den Kulissen. Und sie verzeihen Fehler, die immer mal wieder passieren. Ich denke, ich bin in Bad Nauheim noch längst nicht am Ende meines Weges.

Sie werden zusätzlich Sportlicher Leiter. Haben Sie zu viel Zeit? Oder ist die Verbindung beider Posten in der heutigen Zeit unabdingbar? Finanziell gesehen ist es gut, beide Posten in einer Person zu vereinen. Auf lange Sicht aber wird dies nicht funktionieren. Wollen wir unsere Philosophie vorantreiben und junge Leute einbauen, muss ein Sportlicher Leiter sehr viel Zeit investieren, um Spieler zu beobachten und zu scouten. Das kann ein Trainer dann nicht mehr on top leisten. Aber momentan ist unser kleiner Eishockey-Standort mit seinen kurzen Wegen und damit auch kurzen Entscheidungsprozessen das, was wir für richtig erachten.

Was reizt einen Mann vom Wörthersee, einer der schönsten Regionen Europas, an der Wetterau? Ich habe hier Familie und Freund gefunden. In meinem Herzen bin ich natürlich ein Mann vom Wörthersee, an den ich in jedem Sommer für mehrere Monate zurückkehre. Meine Eltern leben dort, in Kärnten bin ich zu Hause.

Ihre Karriere in Bad Nauheim ist klassisch. Erst Spieler, dann Co-Trainer, schließlich Chefcoach. Würden Sie sagen, dass Ihre zurückhaltende Art, Ihre Loyalität, Ihr Credo als Teamplayer Ihnen stets zum Vorteil gereicht hat? Ja, ich bin loyal. Und ja, ich würde mich auch als Teamplayer bezeichnen. Zurückhaltend aber bin ich nicht. Ich sage offen und ehrlich meine Meinung. Fragen Sie mal meine Jungs, wie oft es in der Kabine scheppert. Und als ich noch Spieler war, gab es wahrscheinlich keinen anderen, der mehr zu unserem Geschäftsführer zum Rapport musste als ich. Mal hatte ich nachts überzogen, mal meine Klappe zu weit aufgerissen. Es gab halt mit Andreas Ortwein immer mal wieder etwas zu besprechen.

Ihr Engagement bei den „Roten Teufeln“ ist langfristig angelegt. Was ist in Bad Nauheim möglich, sportlich wie wirtschaftlich? Dazu gibt es nur eines zu sagen: Um zu überleben, brauchen wir mittelfristig eine neue Halle. Das, was wir momentan leisten, ist das Maximum. In zwei, drei Jahren, wenn andere aufrüsten und immer mehr Clubs aus der DEL nach unten kommen, dürfte das Erreichen der Playoffs für uns immer schwieriger werden. Vom Halbfinale wie im letzten Jahr brauchen wir dann gar nicht mehr zu reden.

Möchte Sie den EC als Trainer auch irgendwann in der DEL betreuen? Ich möchte den EC Bad Nauheim in jedem Fall auf seinem Weg in eine neue Arena begleiten. Was danach kommt, werden wir sehen.

Zur aktuellen Lage: Sind 74 Punkte sechs Spieltage vor Schluss das, was Sie vor der Saison unterschrieben hätten? Wenn mir jemand diese Bilanz im Sommer vorgelegt hätte, wäre ich natürlich zur Unterschrift bereit gewesen. Inzwischen ist es so, dass wir alles versuchen, am Ende auch einen Platz unter den Top 6 zu behalten. Was nicht leicht wird, denn personell sind wir auf Kante genäht, andere Clubs haben da ganz andere Möglichkeiten. Die Ausfälle unserer Schlüsselspieler wie Marc El-Sayed, Tobias Wörle und Kevin Schmidt tut uns weh, sie haben uns lange getragen. Zumal unser Kader vergangene Saison viel tiefer besetzt war als in dieser Runde, in der unsere Ausländer sich teilweise lange Auszeiten gegönnt haben und unsere dritte Reihe qualitativ nicht so hochwertig besetzt war wie letzte Saison. Alles muss passen, damit wir nicht doch noch in die Pre-Playoffs abrutschen.

Wäre ein Abrutschen in die Pre-Playoffs wirklich eine Enttäuschung für eine Mannschaft, die zwischenzeitlich sogar schon auf Rang zwei gestanden hatte? Wer einmal Lunte gerochen hat, möchte keinen Schritt zurückgehen. Für unsere Fans, die nach dem letzten Halbfinale glauben, es müsste dauernd so weitergehen, wären die Pre-Playoffs sicher enttäuschend. Ich aber weiß, dass ein EC Bad Nauheim auch immer damit rechnen muss, am Ende einen Umweg über die Plätze sieben bis zehn nehmen zu müssen. Dieser hätte natürlich einen finanziellen Vorteil, ist sportlich aber auch gefährlich. Lust, schon Mitte März das Saisonende verkünden zu müssen, habe ich keine.

Im Schnitt 2500 Zuschauer hören sich im Vergleich zu anderen Sportarten, die nach Corona Klage führen, gut an … Mehr geht immer. Doch wenn ich bedenke, dass wir den gleichen Schnitt auch vor Corona hatten, was uns von vielen anderen Clubs unterscheidet, dann können wir zufrieden sein. Die Stimmung in unserem Stadion ist bombastisch, gerade wegen ihr entscheiden sich immer wieder Spieler, zu uns zu kommen, obwohl die Infrastruktur bei uns alles andere als optimal ist und wir Standortnachteile haben.

Was hat Ihnen in der bisherigen Saison bei Ihrer Mannschaft gut gefallen? Wir haben uns spielerisch weiterentwickelt. Wir versuchen, gegen jeden Gegner Druck zu machen und sind auch bei Niederlagen meistens auf Augenhöhe gewesen. Ich denke, was wir den Fans auf dem Eis bieten, ist attraktiv.

Und was lief nicht gut? Wir tun uns schwer, wenn wir als vermeintlicher Favorit aufs Eis gehen. Wir brauchen mehr Konstanz bei Scheibenbesitz, sollten auch mal unter Druck einen einfachen Pass spielen können und müssen natürlich unsere eigenen Fehler minimieren.

Wie muss die Saison enden, damit Sie persönlich zufrieden sind? Ich bin Sportler und möchte immer das Bestmögliche erreichen. Wenn wir allerdings irgendwann ausscheiden, aber unser bestes Eishockey gespielt haben, dann bin ich zufrieden. Wir alle müssen morgens in den Spiegel schauen und sagen können: Ja, wir haben unser Möglichstes getan.