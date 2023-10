Bei Felix Janson ist von ruhiger Kugel schieben keine Spur

Ich habe ja nach wie vor viel mit Michel Andrick zu tun. Wir haben uns durchs Kegeln kennengelernt, sind immer in Kontakt geblieben und jetzt durch unsere gemeinsame Vorbereitung auf den Ironman in Frankfurt nächstes Jahr Trainingspartner. Am vergangenen Freitag haben wir eine Krafteinheit zusammen absolviert. Da hat Michel gefragt: „Hey, Felix, du machst doch verrückte, spontane Dinge. Hättest du Lust, am Samstag mal bei uns einzuspringen.“ Ich wusste erst gar nicht, ob ich noch einen aktiven Pass beim KSV besitze. Michel hat nachgehorcht, wir haben uns abends auf dem Wetzlarer Gallusmarkt wiedergetroffen. Und dann kam ich aus der Nummer nicht mehr raus und war fürs Spiel gesetzt.

Was war das dann für ein Gefühl, tatsächlich wieder im Wettkampf auf der Bahn zu stehen?

Nervös war ich gar nicht, habe auch nicht so viel Druck gespürt. Es war eher Vorfreude und der Bock drauf, wie der Stand der Dinge für mich beim Sportkegeln ist. Auf der anderen Seite war es schwierig, direkt abliefern zu müssen. Zum Glück musste ich nicht im Startblock ran. So konnte ich mir bei Frank Koerner anschauen, wie die Bahn aktuell so steht und läuft. Von den anderen wollte ich gar nicht viel hören, was ich wie und wohin werfen muss. Ich hab‘ mir gedacht: Ach, du hast schon so oft gekegelt hier in Hermannstein, das wird schon passen. Und es hat ja auch ganz gut funktioniert. Ich habe keine schlechten Bilder reingehauen, brauchte keine drei, vier, fünf Würfe, um abzuräumen. Die Rinne zu vermeiden und Ecken zu treffen, auch alles okay. Ich bin fast fehlerfrei durchgekommen, das war mir lieber, als sechs Neuner in Folge gemacht zu haben.