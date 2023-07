Bogenschützin Nikol Jezierska siegt bei „Hessischen“

In der Schülerklasse A trat Gianluca De Silvio vom BSC Laufdorf als einziger Teilnehmer an und wurde mit hervorragenden 682 Ringen Landesbester. Über den Gewinn einer Bronzemedaille freute sich Magdalena Milnerowicz von den Sportschützen Niederwetz in der Schülerinnenklasse B der Disziplin Recurvebogen mit 493 Ringen hinter Maja Rösner (538, Rüsselsheim) und Saskia Borger (517, Seligenstadt).