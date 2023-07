Die Wetzlar Wölfe brennen für American Football

Head Coach Mike Brown nimmt sich während der Trainingspause Zeit, um noch die ein oder andere Frage zu beantworten: Mike, Sie sind Head Coach der Wetzlar Wölfe. Was haben Sie sich mit dem Team in dieser Saison vorgenommen und was war beim Spiel gegen Fulda (10:28) los? Wir wollen den Titel gewinnen. Wir werden alles tun, um Meister zu werden und um in die Regionalliga aufzusteigen. Gegen Fulda hat unser Konzept nicht geklappt, das war richtig schlimm. Man hat gesehen, dass die Jungs eingerostet waren. Unser letztes richtiges Spiel war im April. Zweieinhalb Monate, ohne richtig zu spielen und nur mit Training, das hat dazu geführt, dass die Jungs nicht in Topform waren. Die Fehler, die wir gemacht haben, waren immer einzelne Fehler. Die haben dann zu Punkten für den Gegner geführt. Wir waren viel besser als es das Ergebnis (10:28) am Ende angezeigt hat.

Wenn Sie jemanden vor sich haben, der keine Ahnung von Football hat: Warum würden Sie sagen, dass Football die beste Sportart ist, die es gibt? Genau das ist der Punkt. Ob man Ahnung hat oder nicht, egal welche Körpergröße jemand hat. Ob man schnell oder langsam ist. Wir können immer Platz für den Menschen finden. Es ist ein Team. Im Fußball ist es oft so, dass du einen Superstar hast, der immer den Ball bekommt und das wars. Du bist nur dabei. Hier brauchen wir alle elf Männer bei jedem Spielzug, damit der funktioniert. Das Fulda-Spiel ist das beste Beispiel. Eine Person macht einen Fehler und am Ende ist es ein Touchdown für den Gegner. Es kann nur funktionieren, wenn das ganze Team zusammenarbeitet. Bei uns entwickelt sich das Team langsam. Es ist ein langjähriger Prozess. Du bekommst immer neue Spieler in dein Team. Du versuchst, dass es immer passt. Wir haben inzwischen 500 Zuschauer bei unseren Spielen, Tendenz steigend.