EC Bad Nauheim ist in der DEL 2 in bester Gesellschaft

Eine Attraktion in der DEL2: Ex-Nationalspieler Christian Ehrhoff läuft für die Krefeld Pinguine aufs Eis.

Nicht nur für die Roten Teufel geht es am Freitag in der 2. Eishockey-Bundesliga wieder in die Vollen. Die Konkurrenz schläft nicht, allen voran vier namhafte Titelkandidaten.