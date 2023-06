Emir Ahmatovic und die verflixte Sache mit dem rechten Auge

Er war von der ersten Runde an ziemlich unsauber. Und ich habe gemerkt, die Sache ist machbar. Er fühlte sich zwar mutiger, weil er mein Auge gesehen hat. Aber man kann es auf dem Video des Kampfes gut sehen, wie er den Ellenbogen eingesetzt hat. Alles in allem war es ja schon vor dem Kampf komisch.

Was meinen Sie damit genau?

Irgendein Betreuer von Adeleye kam bei uns am Freitagabend vor dem Fight in die Kabine und hat uns zwei Stunden lang mit dem Tapen aufgehalten. Wir mussten die Organisatoren rufen, die haben sich dann auch noch vor meinen Augen und mitten in meinen letzten Vorbereitungen mit Adeleyes Leuten gestritten. Immer wieder Unruhe, Unruhe. Daran habe ich gemerkt, dass die Engländer unsicher waren, ob David das Ding gegen mich gewinnt. Ich war dadurch zusätzlich motiviert, habe mich aber auch gefühlt, als würden sie alle dort in der Halle irgendwie gegen mich arbeiten.