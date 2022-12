Felix Hollfoth treffsicherster Lahnauer

Am letzten Wettkampftag in Rückingen hätte Aufsteiger Lahnau eigentlich gegen Schlusslicht Weitershain antreten müssen, doch der Gegner kam nicht. Daher wurde das Match für die Lahnauer mit 5:0 Punkten als gewonnen gewertet. In der Endabrechnung ist das Team damit Tabellenfünfter. Meister wurde Dasbach, das sich gegen Rückingen knapp mit 3:2 durchsetzte. Hettenhausen besiegte Klein-Welzheim mit 3:2 und wurde Vizemeister. Florstadt war gegen Windecken mit 4:1 Punkten erfolgreich. Absteigen müssen Weitershain und Klein-Welzheim, Rückingen geht in die Relegation mit den Meistern der Oberligen.