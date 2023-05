Greifensteiner "Voltis" sind in Langenscheid erfolgreich

Langenscheid . Mit guten Ergebnissen sind die Voltigier- und Pferdefreunde Greifenstein-Holzhausen von einem Turnier in Langenscheid zurückgekehrt. Noch nicht das volle Programm von Pflicht und Kür müssen die Greifensteiner Neueinsteiger Fairytale, Jack und Tikolona Z gehen, sondern sie zeigten ihr Können im Voltigierpferde-Wettbewerb und beim Pflichtprogramm sowie dem Einzelvoltigieren. Fairytale, zum ersten Mal bei einem Turnier dabei und von Longenführerin Annerose Dobler betreut, war noch etwas schnell unterwegs. Jack und Tecolina Z, longiert von Annerose Dobler und Natascha van der Schelde, zeigten sich schon routinierter und bescherten ihren Einzelvoltigiererinnen Erfolge und Platzierungen. Jenne Bauer siegte auf Ticolina Z (Foto), gefolgt von Ella Löfflat. Jack, Zukunftspferd der Juniorgruppe, siegte mit Emely Maile im Nachwuchseinzel L. Der zweiten Platz im Nachwuchs-Einzel A ging an Philine Jilke. Tecolina Z ist schon so weit fortgeschritten, dass sie am kommenden Wochenende mit der großen Nachwuchshoffnung des Vereins, Lilli Klein, beim CVI in Lier (Belgien) an den Start geht. red/Foto: Voltigier- und Pferdefreunde Greifenstein-Holzhausen