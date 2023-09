Großes Reitturnier in Wetzlar mit vielen Neuerungen

Wegen der Pandemie-Auflagen hatten wir ein Turnier, dass eine ganz Nummer kleiner war. Es war alles ordentlich abgespeckt. Dieses Jahr haben wir ein mittelgroßes Turnier. Bislang war es bis Klasse S ausgeschrieben, das ist im Prinzip das Höchste auf regionaler Ebene. Jetzt haben wir die Wettbewerbe bis M im Programm. Das Teilnehmerfeld ist ein bisschen regionaler. Bedeutet, auch der finanzielle Rahmen ist ein etwas anderer. Sybille Pfeiffer war und ist jemand, der viele Menschen kennt, auch Sponsoren. Und wir müssen immer im Herbst des Vorjahres die Ausschreibung machen. Ich wusste, es herrscht Inflation, es ist alles schwieriger. Je höher die Prüfungen sind, desto höher sind die Preisgelder. Wie bekommen wir also als neues Team genügend Gelder zusammen? Auch deshalb haben wir jetzt ein von der Kategorie etwas kleineres Turnier. Noch eine Randnotiz: Total schwer war die Beschaffung von Sanitätern wegen der Ehrenamtlichkeit. Da schon mal vorab ein großer Dank an die Sanis.

Auf was freuen Sie sich am Wochenende als Vereinsvorsitzende des RuF Wetzlar besonders?

Wir haben zum ersten Mal am Samstagabend einen Showwettkampf mit Bullriding-Station. Da tritt ein Reiter mit seinem Pferd an plus ein „Fußgänger“, der auf dem elektrischen Bullen sitzt. Solange der da drauf bleibt, umso länger darf der Reiter im Parcours über die Hindernisse springen. Jedes Hindernis, das übersprungen wird, gibt einen Punkt. Da gibt es gute Starterzahlen. Das Ganze läuft unter Flutlicht, das wird als Abendveranstaltung eine tolle Sache, auf die ich mich jetzt sehr freue. Das Wetter soll ja auch traumhaft werden. Das ist für eine Freiluftveranstaltung ja wichtig. Und auch für die Böden, denn die sind das A und O eines Reitturniers. Die gute Mischung macht‘s. Letztes Jahr sind wegen der Dürre viele Turniere ausgefallen, weil man nicht bewässern durfte. Zu viel Regen ist aber auch nicht wirklich von Vorteil, dann säuft alles ab. Es ist etwas leichter, den Platz extra zu bewässern als ihn trocken zu legen. Ach ja, absolut erwähnenswert ist noch, dass wir die Teilnehmer des parallel stattfindenden Down-Sportlerfestivals in unser Programm mit einbinden. Wir machen am Samstag mit denen betreutes Reiten. Logistisch abenteuerlich, aber der Inklusionsgedanke ist etwas Schönes und Besonderes.