So hat sich Keglerin Lea Steinmüller ihren Traum erfüllt

Lea, was bedeutet Ihnen der Sport? Ich lebe fürs Kegeln. Das kann man schon so sagen. Es macht einfach verdammt viel Spaß, weil man auch immer viele neue und nette Leute kennenlernt. Man braucht auch eigentlich nicht viel, und grundsätzlich kann erst mal jeder mit dem Sport anfangen. Man muss einfach bereit sein, das zu machen, und der Hauptteil kommt eh durchs Training. Wenn man dann doch Turnschuhe dabei hat, kann es eigentlich schon losgehen. Man muss ja auch sagen, dass ich in eine Kegelfamilie hineingeboren wurde, aber ich wurde nie dazu gedrängt, auch Keglerin zu werden. Für mich selbst liegt die Faszination auch darin, den perfekten Wurf zu finden, der auf jeder Bahn passt. Daran arbeite ich auch weiterhin. Ich will es einfach so weit bringen wie möglich, ebenfalls bei den Erwachsenen, auch wenn die echt gut sind. Es ist definitiv so, dass ich dem Sport immer verbunden bleibe.

Kegeln ist in der Gesellschaft des Öfteren mit negativen Vorurteilen belastet. Woran liegt das? Man muss ja erst mal sagen, dass es schon immer weniger Mädels als Jungs gab. Das war bei mir auch so. Ich glaube, viele Menschen vergleichen Kegeln mit Bowling und gehen dann lieber dahin. Vielleicht weil das auch einfacher ist, weil die Bahnen ja auch größer sind. Wenn man richtig kegeln will, ist es schon echt schwer. Zudem denken viele dabei immer noch an einen Kneipensport. Natürlich gibt es auch noch ältere Bahnen, aber in Wetzlar zum Beispiel haben wir brandneue. Ich würde den Leuten gerne ans Herz legen, dass sie es einfach mal probieren und bei Keglern nachfragen sollen. In der Sportart sind wir eine große Familie, da hilft jeder jedem. Egal, wie alt man ist. Da pusht man sich auch eher gegenseitig, als gegeneinander zu arbeiten. Das war jetzt auch bei der WM wieder so. Und am Ende ist es ganz wichtig, Spaß zu haben - und die Turnschuhe nicht zu vergessen. (lacht)