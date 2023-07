Lilli Klein triumphiert bei den Hessischen Meisterschaften

Hunngen. Die Greifensteiner Junioren-Voltigiererin Lilli Klein hat sich mit einer Punktzahl von 8,5 bei den Hessischen Meisterschaften in Hungen die Krone aufgesetzt und sich damit gleichzeitig die Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen in München gesichert. Dabei brachte sie auch der Pferdewechsel - Wingor ersetzte krankheitsbedingt Ticolona Z - nicht aus der Ruhe. Longiert wurde Klein von Annerose Dobler.