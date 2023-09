Marc El-Sayed will als Bad Nauheimer Kapitän vorangehen

Bad Nauheim hat es vor der nun anstehenden Spielzeit geschafft, mit den Verpflichtungen von Alexander Dersch, Markus Lillich oder Julian Lautenschlager echte Leistungsträger von der DEL2-Konkurrenz abzuwerben.

Das hängt sicherlich mit unseren Leistungen zusammen. Bad Nauheim ist für viele Spieler inzwischen ein interessanter Standort. Dabei ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass sich Kontinuität in der Führung, beim Trainer und in der Mannschaft wie ein roter Faden in einem Verein durchzieht. Nichtsdestotrotz kann man aus den guten Verpflichtungen nicht sofort einen sportlichen Erfolg ableiten, die Spieler müssen sich erst einmal bei uns in die Mannschaft integrieren.