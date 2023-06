Niedergirmeser Turnerinnen werden beim Landesliga-Start Fünfte

Ordentlicher Auftakt: In Wald-Michelbach sichern sich die Niedergirmeser Turnerinnen Platz fünf in der Landesliga 1. (© TSG Niedergirmes)

Die TSG-lerinnen sind gut in die Saison hineingekommen. In einem starken Feld bringen sie ihre Übungen gut durch und sind an einzelnen Geräten auch ganz vorne dabei.