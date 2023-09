Optimaler Saisonstart für Biebertaler Schachfreunde

Es geht wieder los: Die heimischen Schachmannschaften sind in die Landesklassen-Saison gestartet.

Es geht wieder los: Die heimischen Schachmannschaften sind in die Landesklassen-Saison gestartet.

In der Landesklasse West siegen die Sfr. Biebertal sowohl in der ersten als auch in der zweiten Runde. Für die beiden Braunfelser Mannschaft läuft es unterschiedlich gut.