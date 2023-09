Pascal Brendel wandelt weiter auf Hambüchens Spuren

Pascal, als Leistungssportler bleibt nicht viel Zeit zum Durchatmen. Wie war das vor knapp zwei Wochen, als Sie ihren 20. Geburtstag gefeiert haben? Das war in der Tat relativ entspannt. Erst ein bisschen Training, dann kurze Pause. Am Sonntag, also zwei Tage nach meinem Geburtstag, habe ich den Teamkollegen in Kienbaum ’ne Cola ausgegeben. Das war’s dann aber schon mit Feiern.

Stichwort „entspannt“, Sie wirken so in sich ruhend, trotz der großen sportlichen Aufgaben, die vor Ihnen liegen? Ich versuche, mir einen Wettkampf nicht als etwas Besonderes einzureden, sondern binde ihn in meinen normalen Tag ein und verändere die Abläufe nicht. Dabei hilft mir mein Umfeld, besonders mein Papa. Es muss nicht immer alles perfekt sein, da habe ich in den vergangenen Jahren viel dazu gelernt.

In der Tat, nach der tollen EM lief es nicht nur rund bei Ihnen. Die erste Olympia-Quali im Juli mussten Sie auslassen. Weil? Ich hatte einen Infekt, der ging zwar relativ schnell wieder weg. Aber die zwei Wochen danach waren ziemlich schwer, weil die Kondition und das Gefühl ein bisschen weg waren. Wir haben es mit viel Trainingsarbeit dann gut und rechtzeitig hingekriegt.

Was Sie mit Ihrem Sieg bei der zweiten Olympia-Qualifikation am 9. September in Heidelberg eindrucksvoll bewiesen haben ... Ja, mit der Leistung da war ich sehr zufrieden. Und das, obwohl ich mir vorher schon Druck gemacht und Angst bekommen habe, dass ich es nicht ins Team für die WM schaffe. Ich habe aber dann viel mit meinem Vater gesprochen, der ja auch mein Trainer ist und am besten versteht, wie ich ticke. Da war er mal nur Papa. Er hat gesagt: Wir müssen nur unser Zeug machen. Und genau das habe ich gemacht. Jetzt merke ich, dass ich noch fitter und von der Kondition besser drauf bin. Also schauen wir mal, was in Antwerpen rauskommt.

Die deutsche Riege startet am Samstag in die so wichtige Qualifikation. Mit welchem Ziel? Wir gehen ab 18 Uhr ins Rennen, Startgerät wird das Reck sein. Das finde ich okay, auch wenn mir zum Beispiel der Boden am Anfang noch lieber gewesen wäre. Barren zum Schluss wird natürlich hart. Aber wir versuchen, überall so viele Punkte wie möglich fürs Team zu holen. Und wir wissen, dass wir mit meinem Zimmerkollegen Andreas Toba einen Routinier und mit Lukas Dauser eine weitere Punktebank speziell am Barren haben. Vier gehen jeweils ans Gerät, drei kommen in die Wertung. Ich werde voraussichtlich einen kompletten Mehrkampf absolvieren. Hauptziel ist mindestens Platz zwölf und die damit verbundene Olympia-Qualifikation für Paris nächstes Jahr. Da orientieren wir uns an Frankreich, Italien, Spanien, aber zuallererst an uns selbst.

Und wie lautet Ihr persönliches Ziel in Antwerpen? Ich möchte ins Mehrkampf-Finale kommen. Bedeutet, erstmal meine Übungen in der Quali gut abrufen. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wo ich mit meinen Punkten (83,05 in der Quali in Heidelberg, Anm. d. Red.) liegen könnte. Für ein Einzelfinale wird es sehr schwer, da meine Wertungsausgänge noch nicht so hoch sind. Wenn, dann ist das ein Bonus.