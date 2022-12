Personaldecke des RSV Lahn-Dill II ist zu dünn

WETZLAR. Schon im Vorfeld des Doppelspieltags war Rollstuhlbasketball-Regionalligist RSV Lahn-Dill II personell arg gebeutelt. Kurzfristig legte dann auch noch eine Erkältungswelle weite Teile der Mannschaft flach, sodass das Team von Trainer Hans Groll mit nur sieben Akteuren in die beiden Heimspiele gegen die fast in kompletter Spielerstärke antretenden SFD Bad Kreunach gehen musste. Das letzte Aufgebot des RSV musste somit an die äußerste Belastungsgrenze gehen, schlug sich dabei vor allem im ersten Spiel bravourös. Unterm Strich standen aber in der Sporthalle der Dalheimer Eichendorfschule gegen den Tabellennachbarn zwei Niederlagen (49:51 und 35:50) zu Buche.