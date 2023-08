Reiten: RuF Lahnau-Waldgirmes erlebt tolles Springturnier

Lahnau-Waldgirmes. Der Reit- und Fahrverein Lahnau-Waldgirmes hatte am Wochenende zu seinem traditionellen Springturnier gebeten. Und mit über 600 Startplätzen durften sich die Veranstalter über ein solides Nennungsergebnis freuen. Von Freitag bis Sonntag fanden insgesamt 21 Prüfungen und Wettbewerbe vom Springreiter-WB bis zum M-Springen statt. Besonderen Anklang fand am Samstagabend das „Jump and Run“ mit Kostümwertung. Auch aus den eigenen Reihen nahmen viele Reiter und Reiterinnen an den verschiedenen Prüfungen teil. Besonders erfolgreich waren dabei Bianca Rauber (Foto), die mit ihrem Pferd Sonnenwind den Standard-Spring-Wettbewerb und – zusammen mit Andreas Langsdorf – das „Jump and Run“ für sich entschied. Darüber hinaus wurde Rauber Achte im Stilspringen der Klasse E. Liz Ulbricht auf Ronja gewann den Springreiter-Wettbewerb und belegte im Stilspring-WB Platz fünf.